بشرة خير.. السعودية تقرر تمديد العمرة 90 يوماً

كشف توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، عن استمرار ترحيب المملكة بضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم، مع حرصها على تمكين أكبر عدد ممكن من المسلمين لزيارة الحرمين الشريفين، وأداء العمرة.

وأضاف وزير الحج السعودي، خلال مؤتمر صحفي مشترك بجمهورية باكتسان الإسلامية، بحسب صفحة الوزارة على موقع التغريدات القصيرة «إكس»، «تويتر» سابقاً، أنه: «سيتم العمل على فتح باب المنافسة العادلة بين الشركات، وخفض تكاليف الخدمات مع رفع جودتها».

تمديد تأشيرة العمرة 90 يوماً

وتابع وزير الحج والعمرة أنه تم استحداث منصة رقمية وطنية موحدة «نسك» لتسهيل إجراءات القدوم لمكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمديد تأشيرة العمرة إلى 90 يوماً، وتعمل الدولة على تسهيل رحلة الزائرين والمعتمرين القادمين من جمهورية باكستان، مع تطوير المواقع الدينية والمعالم التاريخية، في ظل توقيع مذكرة تفاهم في مجال خدمات الطيران المدني بين المملكة وباكستان، لتسهيل وصول ضيوف الرحمن.

يأتي هذا بعد إعلان وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية أن الصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي يستدعي الحصول على تصريح من تطبيق «نسك»، المقرر من قبل الوزارة.

إجراءات تصريح الصلاة في الروضة الشريفة

وأعلنت الوزارة عن الإجراءات والخطوات الخاصة للحصول على تصريح الصلاة في الروضة الشريفة، عن طريق تسجيل دخول أو إنشاء حساب جديد، واختيار الصلاة في الروضة من خدمات المسجد النبوي، وتحديد الأفراد والتاريخ، واختيار الفترة التي يرغب الشخص بأداء الصلاة فيها، وقراءة التعليمات والموافقة عليها، وأخيرا الضغط على استمرار لإنهاء الإجراءات، والحصول على التصريح إلكترونياً.