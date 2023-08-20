الاستعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة في السعودية 1445 عبر منصة «ضمان»

تتيح منصة «ضمان»، التابعة لمجلس الضمان الصحي بالمملكة العربية السعودية، الاستعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة في السعودية إلكترونيًا للمقيمين لعام 1445 هجرية، وذك حرصًا من السلطات السعودية على تسهيل الأمور على المقيمين، للحصول على الخدمات الصحية الإلكترونية بشكل أسرع.

وفيما يلي، تعرض «الوطن» الاستعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة في السعودية 1445 وذلك عبر منصة «ضمان» و«أبشر»، بخطوات بسيطة جاءت كالآتي:

خطوات الاستعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة في السعودية 1445

ويمكن للمقيميين بالمملكة الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال بعض الخطوات البسيطة وهي كالآتي:

- الدخول على منصة «ضمان»، التابعة لمجلس الضمان الصحي، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

- اختيار الخدمات الإلكترونية.

- ثم الضغط على شركات التأمين.

- اختيار خدمة «استعلام عن حالة التأمين»، ثم الضغط على استعلام عن معلومات التأمين الصحي.

- يجب اختيار طريقة الاستعلام سواء عن طريق إدخال رقم الحدود أو رقم الإقامة.

- قم بادخال رمز التحقق.

- الضغط على أيقونة إرسال.

لتظهر في النهاية نتيجة الاستعلام عن حالة تأمين المقيم بالمملكة

الاستعلام عن تأمين طبي عبر منصة «أبشر»

كما تتيح منصة أبشر إمكانية الاستعلام عن حالة التأمين الطبي بخطوات بسيطة وهي كالآتي:

- الدخول عبر الموقع الرسمي لمنصة أبشر للخدمات الحكومية ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

- اختيار الاستعلام من تبويب أفراد الأسرة.

- اختيار التعريف بفرد أسرة.

- قم باستيفاء البيانات المطلوبة والضغط على استعلام.

- يظهر بعدها حالة التأمين الصحي عبر منصة أبشر.