عمرة المولد النبوي 2023.. «الحج والعمرة» تحدد الأسعار والأوراق المطلوبة

مع اقتراب موعد المولد النبوي لهذا العام، أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن موعد وتفاصيل الأوراق المطلوبة للتقديم على عمرة المولد النبوي 2023، وذلك بعد انتهاء موسم الحج بنجاح، مع بدء تسيير رحلات العمرة لجميع المعتمرين دون قيود أو شروط.

وصرحت الوزارة بأن موعد عمرة المولد النبوي 2023، يصادف ذكرى المولد النبوي الشريف، يوم 12 من ربيع الأول لعام 1445هجريا، والموافق يوم 26 سبتمبر 2023 ميلاديا.

عمرة المولد النبوي 2023.

وبدأت شركات السياحة خلال الشهر الجاري، في إصدار تصاريح السفر لأداء عمرة المولد النبوي 2023، ويجري ذلك من خلال حجز رحلات العمرة عبر تطبيق «اعتمرنا» التي تتيحها المملكة العربية السعودية من أجل تسهيل الإجراءات على المعتمرين.

أسعار عمرة المولد النبوي 2023

وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن أسعار عمرة المولد النبوي 2023، وهي كالتالي:

- سعر عمرة المولد النبوي 2023، التي تشمل تذكرة الطيران والانتقالات داخل المملكة، وإقامة لمدة 10 ليال في فندق 5 نجوم تصل سعرها إلى 33 ألف جنيه.

- سعر عمرة المولد النبوي 2023، التي تشمل تكلفة تذكرة الطيران والانتقالات داخل المملكة، وإقامة لأكثر من 7 ليال في فندق 4 نجوم، تصل سعرها إلى 25 ألف جنيه.

- سعر عمرة المولد النبوي 2023، متضمنة تذكرة الطيران والانتقالات داخل المملكة العربية السعودية، وإقامة لمدة 15 ليلة في فندق 3 نجوم، تتراوح سعرها ما بين الـ23 ألفا و300 جنيه و24 ألف جنيه.

الأوراق المطلوبة للتقديم في عمرة المولد النبوي 2023

- 2 صورة شمسية مقاس 4* 6.

- إحضار شهادة صحية حديثة.

- جواز سفر صالح غير منتهي لمدة 6 أشهر من تاريخ السفر.

- تصريح سفر لمن هم في سن التجنيد للذكور.

- إحضار موافقة الأب أو الزوج للسيدات دون محرم، وتكون موثقة من الشهر العقاري.