«صفر بطالة».. كليات توفر فرص عمل لخريجيها وتناسب وظائف المستقبل

أكد الدكتور محمد كمال، الأستاذ في جامعة القاهرة والخبير التربوي، أنه في ظل التقدم الصناعي والتكنولوجي الذي يشهده العالم، يجب على الطلاب وأولياء أمورهم، النظر إلى التخصصات المطلوبة مستقبلا لوظائف سوق العمل، التي تتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة والجمهورية الجديدة، ومنها ما هو قائم وجرى تطويره ليواكب المتغيرات، ومنها ماهو جديد.

تخصصات لها فرص عمل في المستقبل لطلاب الثانوية العامة 2023

وتستعرض «الوطن»، وفقا لحديث الدكتور محمد كمال، أبرز البرامج الدراسية والتخصصات الجديدة، التي تتماشى مع وظائف المستقبل في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، ويكون لدى خريجوها فرص للعمل أفضل بمختلف القطاعات.

** الكليات الجديدة في التخصصات:

- كليات الذكاء الإصطناعي

- كليات الحسابات والمعلومات و الذكاء الإصطناعي

- كلية تكنولوجيا الملاحة و علوم الفضاء

- كليات العلوم الصحية التطبيقية

- كليات علوم الأرض

- معاهد النباتات الطبية والعطرية

- كليات أبحاث وتطبيقات الليزر

- كليات علوم المسنين

- دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.02‏/05‏/2023- كليات الطفولة المبكرة

- كلية البيولوجيا الجزئية

- كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة بنى سويف

-كلية علوم الطاقة الجديدة والمتجددة

- كلية علوم وتكنولوجيا الفضاء

- كلية الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي

- كلية النانو تكنولوجي

- كلية الملابس و الموضة

- كلية الدواء الطبيعي بالسويس

- كلية تكنولوجيا صناعة السكر

- كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

** البرامج الدراسية

** مجال العلوم الهندسية تطرح

- برامج (هندسة العمارة، هندسة الإلكترونيات والاتصالات، هندسة الطاقة، هندسة الميكاترونيات، هندسة وإدارة الإنشاءات)

**مجال هندسة الحاسبات- برامج (هندسة الحاسب وتضم: مسارات "النظم المدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، الأمن السيبراني"، وهندسة الذكاء الاصطناعي)

** مجال علوم الحاسبات- برامج (المعلوماتية الطبية الحيوية، علوم الحاسب ويضم: مسارات "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات"، علوم الذكاء الاصطناعي)

** مجال الصناعات التكنولوجية- (تكنولوجيا صناعات التبريد والتكييف، وتكنولوجيا صناعة خطوط الإنتاج، تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة)

** مجال العلوم الأساسية المُتقدمة- برامج (التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، كيمياء البترول)، مجال الزراعات الصحراوية (برنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية) ، و التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، الطاقة المُستدامة

** مجال العلوم الإدارية والأعمال- برامج (الاستثمار والتمويل، المحاسبة ونظم المعلومات)

** مجال اللغات التطبيقية- برامج (الترجمة التحريرية والفورية للغة الإنجليزية، الترجمة التحريرية والفورية للغة الألمانية)

** مجال السياحة والضيافة (برنامج إدارة الفنادق والمنتجعات)

**مجال الفنون والتصميم- برامج (العمارة الداخلية، تصميم الجرافيك وبناء الماركة).

** مجال العلوم الهندسية- برامج (هندسة الميكاترونيات، والهندسة المعمارية والتكنولوجيا البيئية، والهندسة الطبية الحيوية

** هندسة الحاسبات- برنامج (هندسة الحاسب ويشمل مسارات "النظم المُدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية القدرة، الأمن السيبراني"

** مجال العلوم الإدارية والأعمال- برنامج المحاسبة ونُظم المعلومات، التسويق، إدارة اللوجيستيات وسلاسل الإمداد)** مجال الفنون والتصميم- برتمج (التصميم الداخلي، تصميم الجرافيك وبناء الماركة، الإعلان والاتصال بالتعاون مع جامعة ليون 3 الفرنسية)

** برنامج الصحة العامة- يشمل تخصصات (الصحة العامة العالمية، الصحة البيئية وتغير المناخ، الوبائيات والإحصاء الحيوي، إدارة الرعاية الصحية، التغذية الصحية، والصحة العامة الوراثية).

** برامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، الميكاترونيات والأتمتة الصناعية، هندسة التشييد والإنشاءات المُتخصصة، هندسة المواد والتصنيع، هندسة كهربائية

** برامج (المعلوماتية الطبية الحيوية، علوم الحاسب ويشمل مسارات "تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات"،

** برامج جيولوجيا البترول والتعدين، علوم وتكنولوجيا النانو)

** مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية- يشمل برامج (تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، تكنولوجيا المُختبرات الطبية، تكنولوجيا تصنيع الأسنان)

** مجال الإنتاج الإعلامي (الإنتاج الإعلاني والإنتاج التلفزيوني)

** مجال السياحة والضيافة (إدارة الفنادق والمنتجعات)، مجال الفنون والتصميم ويشمل برامج (العمارة الداخلية، تصميم المنسوجات والملابس، تصميم جرافيك).

** التخصصات العلمية المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية في الجامعات التكنولوجية

- تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج.- تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية.

- تكنولوجيا السكة الحديد.

- تكنولوجيا الصناعات الغذائية

- تكنولوجيا الصناعات الخشبية.

- تكنولوجيا النقل البحري والموانئ

- تكنولوجيا الصناعات الغذائية

- تكنولوجيا الخدمات الفندقية.

- تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر

- تكنولوجيا البناء والتشييد.

- تكنولوجيا الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

- تكنولوجيا تشغيل وصيانة شبكات النقل والتوزيع الكهرباء والأنظمة الكهربائية.

- تكنولوجيا المياه والتلوث.

- تكنولوجيا الصناعات الكيميائية

- تكنولوجيا الصناعات الغذائية

-التخصصات الصحية

- تكنولوجيا الصناعات الغذائية

- تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر.

- تكنولوجيا الخدمات الفندقية.

-الطاقة الجديدة والمتجددة .

-تكنولوجيا المعلومات.

- الميكاتروتكس.

-الأوتوتروتكس.

- تكنولوجيا الغاز والبترول.

- الخدمات الإلكترونية.

- تكنولوجيا الأطراف الصناعية

- تكنولوجيا المعلومات

- تكنولوجيا المخلفات الإلكترونية

- تكنولوجيا السيارات.

- تكنولوجيا الكهرباء.

- تكنولوجيا الميكانيكا.

- تكنولوجيا التصنيع الميكانيكي.

- تكنولوجيا الكهرباء والخلايا الكهروضوئية.

- تكنولوجيا تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج.

- تكنولوجيا الباغة وتجهيز المنسوجات.

- تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة

- تكنولوجيا الصناعات المعدنية.

- تكنولوجيا الصناعات الكيميائية

- تكنولوجيا الصناعات الغذائية

-تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية.

-تكنولوجيا السكة الحديد