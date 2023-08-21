للمرة الثانية في شهر.. الصين تعتقل جاسوساً يعمل لصالح أمريكا

فتحت السلطات الصينية تحقيقاً مع موظف حكومي، بعد الاشتباه في قيامه بأنشطة تجسس لصالح الاستخبارات الأمريكية، بحسب ما جاء في بيان رسمي صدر اليوم الاثنين، بخصوص القضية التي بدأت تتكشف منذ مطلع أغسطس الجاري.

عدم الإفصاح عن هوية الجاسوس

وبحسب موقع «يورونيوز» الإخباري فقد أقرت الحكومة الصينية قانوناً جديداً يعمل على مكافحة التجسس، يتيح للسلطات في البلاد التصدي لأي تحرك ترى أنه يشكل خطراً على الأمن القومي، وبينت أمن الدولة في الصين أن الشخص المتهم يبلغ من العمر 39 سنة، ويعمل في وزارة لم يتم الإفصاح عنها، وكذلك جنسه لم يتم الكشف عنه ما إذا كان رجلاً أم امرأة.

تجنيد الصيني للتجسس لأمريكا

وأشارت إلى أن المتهم التقى بموظف في السفارة الأمريكية خلال قضاء فترة دراسة في اليابان، وأصبح صديقاً مقرباً له، بحسب تحقيقات وزارة أمن الدولة الصينية، وتم إقناع الموظف الصيني بالتجسس لصالح الاستخبارات الأمريكية عند عودته إلى الصين من رحلة اليابان، وقد تلقى تدريبات في الولايات المتحدة على أعمال التجسس.

اتصالات سرية

كما أشارت التحقيقات إلى أن المتهم حصل على عمل في إحدى الوزارات بالحكومة الصينية، وحينها بدأت الاستخبارات الأمريكية في طلب العمل معها، وأقام بالفعل عدة اتصالات سرية مع موظفي وعملاء (CIA) في الصين، وزوّدهم بمعلومات.

قضية جاسوس آخر

جاءت هذه القضية، بعد أيام من الكشف عن شخص آخر، عمره 52 سنة، يسمى تسنج، تم القبض عليه بداية الشهر الحالي، بتهمة التجسس لصالح أمريكا.

وتبين أنه كان يدرس في إيطاليا، وتعرف على عنصر من المخابرات الأمريكية في سفارة أمريكا بالعاصمة الإيطالية روما، وتم اقناعه بتقديم معلومات حساسة عن الجيش الصيني، مقابل مساعدته في الانتقال مع عائلته إلى الولايات المتحدة، كما حصل على مقابل مالي كبير.