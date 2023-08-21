«الصحة»: لا يوجد إصابات بالمتحور الجديد لكورونا حتى الآن في مصر

استعرض الدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي والمتحدث باسم الوزارة، ضوابط ومعايير التكليف لخريجي كليات القطاع الصحي، قائلا: «لم يثبت وجود إصابات بالمتحور الجديد لكورونا في مصر حتى الآن».

وقال خلال تصريحات تليفزيونية برنامج «من مصر» المذاع على قناة «cbc»، مع الإعلامي جابر القرموطي، إن التكليف يعني إلزام خريجي كليات القطاع الصحي بالعمل وفقًا لاحتياج الدولة.

العجز في الأطباء بالعالم كله

وشدد على أن «التكليف»، إجراء تقوم به الدولة لسد احتياجات القطاع الصحي في محافظات الجمهورية المختلفة، مضيفًا أن التوزيع يكون بناء على الأعلى مجموعًا، وبعد انتهاء حركة التكليف والتوزيع، نصل لمرحلة أصحاب الأعذار، الذين لديهم موانع ما، وهي معترف بها، التي تسمح التقدم لحركة التكليف على الموقع الالكتروني.

وأشار إلى أنه يوجد عجز في الأطباء البشريين، وهذا ليس في مصر فقط، بل في العالم أجمع.

وذكر أن الفيروسات تتحور باستمرار، واللقاحات فعالة للمتحور الجديدة لفيروس كورونا.