رئيس مركز سمالوط يكشف الأماكن المقترحة لإنشاء مشروع الصرف الصحي المتكامل

عاينت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط في شمال محافظة المنيا، الأماكن المقترحة لإنشاء مشروع الصرف الصحي المتكامل، الذي يغطي جميع قرى مركز سمالوط، ضمن أعمال المرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

الأماكن المقترحة لإنشاء محطات الصرف

وقال الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، في تصريحات لـ«لوطن»، إن الأماكن المقترحة لإنشاء محطات رفع ومعالجة صرف صحي، تقع بقريتي طرفا البحرية التابعة للوحدة المحلية لقرية إسطال والشيخ عبد اللاه التابعة للوحدة المحلية لقرية بني غنى، وذلك ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لجميع قرى مركز سمالوط.

رفع كفاءة محطة مياة صفانية

علي صعيد آخر، تتابع محلية العدوة في أقصي شمال غرب محافظة المنيا، الأعمال الإنشائية لمحطة مياه العدوة الجديدة بقدرة 200 لتر لكل ثانية، ورفع كفاءة محطة مياة صفانية بقدرة 60 لتر لكل ثانية، حيث أكد أحمد خلف رئيس مركز العدوة، علي تسخير كافة الإمكانيات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال والإلتزام بالمعايير الفنية والجودة المتبعة ضمانًا للانتهاء من مشروعات مبادرة حياة كريمة، لخدمة الأهالي.

وفي وقت سابق، شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، والتأكد من تنفيذ الإنشاءات حسب معايير الجودة والمواصفات الفنية وتذليل أي عقبات تعرقل سير العمل وسرعة الإنجاز وإتخاذ اللازم لضمان الانتهاء من المشروعات وفقًاً للجدول الزمنى المحدد لدخولها الخدمة.