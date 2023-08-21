أمجد الحداد: «الصحة» استعدت جيدا في حال انتشار المتحور الجديد EG5

قال أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إن هناك العديد من المتحورات الفرعية حدثت بعد متحور أوميكرون وجميعها كانت قيد الاهتمام والمتابعة بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية، ولم يكن هناك أي متحور مثير للقلق، ولكن جميع المتحورات مثيرة للاهتمام.

المتحور الجديد مثير للاهتمام ولكن لا يدعو للقلق

وأضاف «الحداد» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن أغلب المتحورات لم تُحدث انتشار سريع بنسبة كبيرة مثلما حدث مع المتحور الجديد Eg5 الذي حدث له انتشار سريع لذلك وضعته وزارة الصحة العالمية من ضمن الفيروسات المثيرة للاهتمام، ولكنها لم تضعه في نسبة الخطورة، ولا نستطيع أن نقول أنه مثير للقلق ولكنه مثير للاهتمام لأنه حقق انتشارًا سريعًا جدًا على مستوى العالم.

نظريات درجات الحرارة لا تطبق عليه

وتابع الحداد، أنه لا توجد دراسات حتي الآن تقول أنه أكثر خطورة أو فتكًا من المتحور الأصلي أوميكرون، مشيرًا إلى أن نظريات درجات الحرارة لا تطبق على فيروس أوميكرون فهو ليس مثل باقي الفيروسات التنفسية التي كنا نقول إنها تنشط في الشتاء وتقل حدتها في الصيف.

وأشار ، إلى أن متحور أوميكرون عبارة عن متحور جيني يحدث وينتشر وغير مقاوم للحرارة وفكرة ارتفاع الحرارة الشديد ليس له تأثير كبير مثل باقي الفيروسات التنفسية الأخرى.

هل ننتظر هجمة شرسة مع الخريف والشتاء؟

واستطرد، أن مصر من الدول التي تطبق منظومة اللقاح بشكل جيد جدًا فهي توفر التطعيمات وتقيم حملات بالمجان لأخذ جرعات تنشيطية من اللقاحات وبالتالي مع الاستمرارية في أخذ لقاح كورونا والإنفلونزا منذ بدء فصل الشتاء سيكون هناك انتشار ولكن لن يصل إلى درجة وبائية خطيرة.

وأضاف الحداد، أن الأجسام المناعية التي اكتسبتها أجسامنا من اللقاحات كافية لحمايتنا ولكن مع طول المدة تقل درجة الحماية ويحدث اللقاح ما يسمي بالهروب المناعي، ويجب أخذ لقاحات تنشيطية وخاصة كبار السن كل 6 أشهر.

الصحة أخذت كافة احتياطاتها

واستكمل، أن وزارة الصحة المصرية أخذت احتياطاتها وخطة طوارئ جيدة في حالة وجود انتشار للفيروس، ويتم عمل حملات توعوية للمواطنين وأن أساليب الحماية ليست رفاهية ولكن يجب أن يكون أسلوب حياتنا وغير مرتبط بتعليمات الدولة أو انتشار الوباء لتوفير الحماية للجميع من الأمراض التنفسية.

كما حذر كبار السن من التواجد في أماكن التجمعات ويجب ارتداء الكمامة لحمايتهم، مؤكدًا على ضرورة التباعد الاجتماعي خاصة لكبار السن.