«نقاش» يخصص سيارته لنقل مرضى السرطان مجانا: دعوات الناس تكفيني

عرض برنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة DMC، تقريرا يحكي قصة شاب يستغل سيارته في عمل الخير، إذ قال كريم العطار، أنا من بولاق الدكرور «أبو قتادة»، أعمل نقاشا، اشتريت سيارة استخدمها في توصيل مرضى السرطان بصورة مجانية، وذلك منذ 5 سنوات.

عمل الخير في حياته

أضاف كريم العطار، نفذت عمل الخير على نحو رسمي دون تردد، ووضعت رقما هاتفيا على السيارة من الخلف للتواصل معي، مشيرا إلى أنه عندما يتصل به أي مريض أو أهل المريض، يتحرك في الوقت ذاته، مؤكدا أن ذلك لا يؤثر في عمله وربنا بأراضيه.

التوصيل مجانا للمرضى

أكد كريم العطار، يكفي من أوصله يدعو لي دعوة حلوة، والبعض يصور السيارة، وتكفي الدعوات الجميلة، أنا سعيد أن أؤدي هذا العمل لوجه الله، والأمر مستمر معي ولن أوقفه، وأنصح الناس بمساعدة المريض وتخصيص سيارات للمرضى، لتخفيف الضغط عنهم.