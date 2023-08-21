شروط الحصول على قرض السيارة من بنك الكويت الوطني بدون ضامن

يوفر بنك الكويت العربي، عددا من برامج التمويل، من بينها قرض شراء السيارة، الذي يصل إلى مليون ونصف المليون جنيه، مع فترة سداد تصل إلى 6 سنوات.

ويمكن للمصريين فقط، الحصول على قرض السيارة من بنك الكويت الوطني، بشرط ألا يقل العمر عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا «عند تاريخ استحقاق القرض»، ويُمنح القرض للموظفين وأصحاب المهن الحرة، ولا يشترط وجود ضامن.

قرض السيارة من بنك الكويت الوطني

وبحسب جدول أسعار برامج التمويل لشهر أغسطس 2023 من بنك الكويت الوطني، فهناك معدلات فائدة تنافسية، ويمكن للعميل استخدم خدمة «حاسبة القروض» لمعرفة المبلغ الذي يمكن اقتراضه والدفعات الشهرية المستحقة.

المستندات المطلوبة لقرض السيارة

وتتراوح فترة سداد القرض من 12 إلى 72 شهرًا، ولا يشترط تحويل الراتب إلى البنك.

والمستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة من بنك الكويت الوطني للعملاء الموظفين، هي: بطاقة الشخصية سارية، فاتورة كهرباء أو غاز حديثة، شهادة راتب، إفادة من الموارد البشرية، أو كشف حساب مصرفي لآخر 3 أشهر للأقساط أو تحويل الراتب، وخطاب تعهد من صاحب العمل، ونموذج طلب قرض موقع، وبيان تفصيلي بسعر السيارة من وكيل بيع السيارات.

وبالنسبة للعملاء من أصحاب المهن الحرّة، يحتاج البنك البطاقة الشخصية سارية، فواتير كهرباء أو غاز حديثة والسجل التجاري، نموذج طلب قرض موقعّ.