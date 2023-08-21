محمد فاضل: مهرجان القاهرة للدراما خطوة جيدة

أكد المخرج محمد فاضل، ضرورة إقامة مهرجان القاهرة للدراما، الذي جاء بمثابة تعويض عن مهرجان الإذاعة والتليفزيون.

وقال محمد فاضل لـ«الوطن»: «أنا الحمد لله من المكرمين هذا العام في مهرجان القاهرة للدراما، وسعيد جدا بالتكريم وبالمهرجان بوجه عام، وأعتقد أنه هيكون تعويض إلى حد ما عن مهرجان الإذاعة والتليفزيون الذي انطلق عام 1964 ويقام في الإسكندرية بالمنتزه وتوقف فترة بسبب حرب 67، وأقيم بانتظام في الثمانينات واستمر حتى 2010 وقت احتفال التليفزيون باليوبيل الذهبي».

محمد فاضل يتحدث عن مهرجان الدراما

وأضاف فاضل: «من وجهة نظري مهرجان القاهرة للدراما خطوة جيدة جدا، وأتمنى يكون في السنوات القادمة مهرجان دولي مثل الإذاعة والتليفزيون».

وعن اختيار مدينة العلمين، قال فاضل: «مسألة استغلال الموسم السياحي في عمل أنشطة وحفلات ومهرجانات شيء جميل جدا».