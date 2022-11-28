المخرج محمد فاضل: انتهينا من تصوير مسلسل «الضاحك الباكي» بعد رحلة تعب وشقى

انتهى المخرج محمد فاضل، من تصوير مسلسل «الضاحك الباكي»، وذلك بعد شهورٍ طويلة من التحضير والتصوير، حسبما أعلن منتج العمل شادي أبو شادي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال شادي أبو شادي، «فركش مسلسل الضاحك الباكي اليوم، وأخيرًا بعد عذاب وتعب وشقى وكلام كتير، من أول أما اتقال دي شركة آخرهم أسبوع ولا اتنين وتقف.. لحد آخر يوم تصوير و6 أيام إضافية».

أتمنى خوض تجارب مشابهة لتجربة الضاحك الباكي

وتابع: «نحمد الله الذي أعطاني الصبر والحكمة والتصرف وأتمنى خوض تجارب مشابهة لتجربة الضاحك الباكي وقريبًا مسلسل أكثر ضخامة».

مواعيد عرض مسلسل الضاحك الباكي

ويشارك في بطولة المسلسل عمرو عبدالجليل، رزان مغربي، محمد سليمان، فردوس عبدالحميد، هاجر الشرنوبي، مصطفى شوقي، محمد صلاح آدم، أحمد السلكاوي، أحمد علي، عبدالله عبدالغني وزينب العبد.

ويعرض مسلسل «الضاحك الباكي»، يوميًا على شاشة قناة «cbc» الساعة 8 مساء، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 2 ونصف صباحًا، و12 ظهرًا، كما يعرض أيضًا العمل على شاشة قناة «cbc دراما» الساعة 11 مساء، ويعاد في الساعة 5 صباحًا، و10 صباحًا، و4 عصرًا.