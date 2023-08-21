عايدة رياض: مهرجان القاهرة للدراما فكرته عظيمة

أعربت الفنانة عايدة رياض، عن تأييدها لإقامة الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما في مدينة العلمين الجديدة.

قالت عايدة رياض فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أولا فكرة تقديم مهرجان القاهرة للدراما برئاسة الدكتور يحيى الفخراني عظيمة جدا، خاصة بعد نجاح الدورة الأولى التي جرى تقديمها على أكمل وجه، ومستوى عال وراق من التنظيم».

عايدة رياض تتحدث عن مهرجان الدراما

وأضافت «رياض»: إقامة المهرجان هذا العام في العلمين الجديد شيء جيد جدا، وبلدنا تستحق الترويج لها، وأن يأتي لها السياح من جميع الدول، والعلمين الجديدة مكان رائع ومناسب لإقامة المهرجانات سواء الغناء أو الدراما.

مهرجان القاهرة للدراما

وينطلق مهرجان القاهرة للدراما في دورتة الثانية خلال أيام هذا العام، عددًا من المبدعين في مختلف مجالات العمل الفني، تحت عنوان «أسعدتمونا»، بالإضافة إلى الاحتفاء بمرور 60 عامًا من عمر الدراما المصرية، وسيتمّ تكريم مجموعة من رموز الفن الذين أسهموا في تشكيل وجدان الشعب المصري والعربي، تحت عنوان «60 سنة دراما».