من إسكندرية إلى أسيوط.. أجواء احتفالية بـ«زفة العذراء مريم»

على أنغام الألحان الكنسية الشهيرة، الممزوج بزغاريد النساء، عاشت كنائس الجمهورية، مساء أمس، أجواء مميزة احتفالا بليلة عيد العذراء مريم، تجلت في زفة العذراء مريم، ليختتم المسيحيون أسبوعين من الصوم والصلاة، ضمن ما يعرف بالنهضات الروحية.

وانطلقت احتفالات ليلة عيد العذراء مريم من الإسكندرية، أقصى شمال مصر، إلى أسيوط في الصعيد، بطقوس واحدة، إلا أنه في أسيوط كان الوضع أكبر وأجمل من حيث الأجواء الاحتفالية، إذ يتبارك الآلاف بـ«زفة العذراء»، التي تقدمها الأنبا يوآنس، أسقف أسيوط وتستمر لقرابة نصف ساعة من السير، حيث تمر أمام الجميع في الدير، ويطلق الأسقف حماما أبيض، رمزا للعذراء مريم، التي تلقب بـ«الحمامة الحسنة».

فيما يأتي من خلفه عشرات الشمامسة، الذين يسيرون في خطوط مستقيمة حاملين إيقونات السيدة العذراء والصلبان، وسط أجواء روحية استغلها المتواجدون في الطلبات والدعاء أملا في نيل مبتغاهم.

قداسات عيد صعود العذراء مريم في كنائس الإسكندرية

وقال القمص إبرام إميل، وكيل البابا تواضروس الثاني في الإسكندرية، إن طقوس عيد العذراء، تشهد عدة أشكال، حيث بدأت بعشية ليلة العيد، التي شهدت زفة العذراء ورفع البخور وسط أجواء سعيدة، ثم يقيم عدد من الكنائس سهرات روحية حتى فجر العيد تختتم بصلوات القداس الإلهي.

وأضاف الوكيل البابوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك كنائس تقيم أكثر من قداس في يوم العيد، وقد يصل عددها إلى 3 قداسات خلال يوم العيد، حيث قداس السهرة، بالإضافة إلى قداسين الأول والثاني المعتادين في الأعياد غير السيدية، لافتا إلى أن المسيحيين يأكلون المأكولات «الفطاري» عقب القداس الصباحي، وذلك بعد أسبوعين من الصوم والنهضة الروحية وهي ما تعني أن الإنسان ينهض روحيا بالصلوات والتسبحة والصوم والعظات.