عمر كمال يحيي حفلا غنائيا بكندا.. ويدعو الجالية المصرية والعربية لحضوره

يستعد الفنان عمر كمال، لإحياء حفل غنائي كبير في دولة كندا، ضمن مهرجان الاحتفال بالتراث المصري، وأعلن المطرب الشعبي عن تفاصيل حفله المنتظر، عبر منشور له على صفحته على موقع «فيسبوك».

حفل لعمر كمال في كندا

وشارك الفنان عمر كمال، جمهوره بصورة «البوستر» الرسمي للحفل، وعلق عليه قائلا «سعيد إني هقابل كل أحبابي في كندا ‏وبتشرف بتمثيل بلدي مصر، وإني جزء من أكبر مهرجان للاحتفال بالتراث المصري في كندا‏ الجمعة 25 أغسطس ‏هستني كل الجالية المصرية والعربية نغني وننبسط سوا إن شاء الله».

وهذا الحفل سيكون الأول للفنان عمر كمال في كندا، ضمن حفلين يقوم بإحيائهما، إذ يحيي حفلا غنائيا آخر في اليوم التالي، السبت الموافق 26 أغسطس.

وكان عمر كمال، طرح مؤخرا أغنية بعنوان «في داهية»، التي قدمها على طريقة «التريو» مع الثنائي حسن شاكوش وساسو، وتم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وكتب كلماتها إسلام المصري، ومحمد حسني، وألحان عمر كمال، وناصر بيتس، وتوزيع إسلام ساسو.