عاجل.. التعليم العالي تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

أعلنت وزارة التعليم العالي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، مؤكدة أنها متاحة الآن على موقع التنسيق.

وقال الوزارة، إنه بدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية، من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15-8-2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20-8-2023.

وأكدت أنه تم العمل في هذه المرحلة وفقا لما يلي:

- التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة علي الموقع وفقا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.

- بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق الإلكتروني قد أتم توزيع عدد (453949) طالبًا في المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل.

- يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

- سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات)

أولا: التحويل بين الكليات الجامعية تيسيرا على أبنائنا الطلاب، إذ سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الالكتروني: أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24-8-2023 حتى يوم الاثنين الموافق 28-8-2023، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن.

وأكدت على ضرورة استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ويسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.