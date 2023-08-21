بدء امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الثانوية العامة «دور ثان»

بدء طلاب الثانوية العامة، أداء امتحان الجبر والهندسة الفراغية الدور الثاني 2023، ورقيا في المدارس، منذ قليل، في لجان مؤمنة ومراقبة جيدة، بالتنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

منع دخول الطلاب بالهاتف المحمول

وشددت المديريات التعليمية، على منع دخول الطلاب بالهاتف المحمول، والالتزام بتوزيع وتجميع أوراق الأسئلة والإجابات في التوقيت المحدد، واستخدام العصا الإلكترونية في عملية التفتيش لتحقيق الانضباط الكامل للجان الامتحانية.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

ومن المنتظر، أن يؤدي عدد من طلاب الثانوية العامة، امتحانات الدور الثاني، وفقا للجول الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم على النحو التالي:

- الثلاثاء 22 أغسطس الجاري امتحان الاقتصاد والإحصاء.

- الأربعاء 23 أغسطس الجاري امتحان الفيزياء والتاريخ.

- الخميس 24 أغسطس الجاري امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- السبت 26 أغسطس الجاري امتحان الكيمياء والجغرافيا.

- الأحد 27 أغسطس الجاري امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا».

- الاثنين 28 أغسطس الجاري امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل».

- الثلاثاء 29 أغسطس الجاري، امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق والرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا».

مواصفات الورقة الامتحانية

وأكدت الوزارة أنّ امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، تُعقد نفس مواصفات امتحانات الدور الأول، وفق مواصفات الورقة الامتحانية التي تم وضعها من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتي تركز على قياس جميع مستويات الطلاب.

وأوضحت المديريات التعليمية، أنّ الامتحانات تيسر بصورة منتظمة دون أي معوقات، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحة أن غرف العمليات تتابع بصفة مسترة سير الامتحانات.