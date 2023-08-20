«تعليم المنيا» يناقش إجراءات التحويلات بين مدارس الثانوية العامة

عقد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنيا، اليوم، اجتماعًا، لمناقشة ضبط تحويلات الطلاب في مرحلة التعليم الثانوي العام تحقيقًا للعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

عدم إجراء تحويلات لطلاب الثانوية

وقال حمدي مصطفى القائم بأعمال وكيل وزارة التعليم بالمنيا، في تصريحات لـ«لوطن»، إنه عقد اجتماعا مع مدير إدارة التعليم الثانوي العام، ورؤساء أقسام التعليم الثانوي العام بالإدارات التعليمية، داخل ديوان عام المديرية، أكد خلاله عدم إجراء تحويلات لطلاب المرحلة الثانوية بداية من الصف الأول الثانوي العام حتى الثالث الثانوي العام إلا بعد العرض على اللجنة المعنية بالوزارة بالتعليم الثانوي لفحص مستندات التحويل واتخاذ قرار بجواز التحويل من عدمه.

الرجوع للجنة المركزية للتعليم الثانوي

وأوضح وكيل وزارة التعليم في محافظة المنيا، خلال الاجتماع الذي حضره عصام عبد الحفيظ مدير إدارة التعليم الثانوي العام، وسحر عبد الوالي وكيل إدارة التعليم الثانوى، أنه لن يتم تحويل أي طالب بين المدارس داخل الإدارة، أو بين الإدارات وبعضها داخل المديرية، أو بين المديريات المختلفة، إلا بعد الرجوع إلى اللجنة المركزية المشكلة للإدارة العامة للتعليم الثانوي العام بديوان عام وزارة التعليم، مع تجميع الطلبات والمستندات الدالة على سبب التحويل، مع الالتزام بضوابط التحويل وإرسالها مع مندوب الإدارة إلى التعليم الثانوي بديوان الوزارة نهاية كل أسبوع.