التعليم العالي تعلن تفاصيل الأعداد المقبولة في تنسيق المرحلة الثانية 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتائج قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد المرحلة الثانية عام 2023، موضحة أنه بدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من الثلاثاء الموافق 15-8-2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20-8-2023.

وقالت أنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة، موضحة أن عدد المتقدمين من الشعبة العلمية بلغ 254168 طالب، والشعبة الأدبية 90218 طالب، ولم يتقدم للشعبتين 5747 طالب لتنسيق المرحل، وبذلك يتضح تخلف عدد (5747) طالب عن التقدم برغباتهم عن طريق شبكة الإنترنت من طلاب هذه المرحلة.

عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثانية

وأوضحت عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثانية، للشعبتين للكليات والمعاهد، إذ بلغ عددهم 329414 ألف طالب وطالبة، حيث استنفذ عدد (14972) طالب وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية، وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، وسيتم إتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.

وقالت، «التزم مكتب التنسيق عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة علي الموقع وفقا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط»، موضحة أنه بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق الإلكتروني قد أتم توزيع عدد (453949) طالبًا في المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل.

وأوضحت أنه يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، وأنه سيتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.