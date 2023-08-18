لطلاب الشهادة الإعدادية.. تنسيق الثانوية العامة 2023 في القاهرة والمحافظات

يتطلع طلاب الشهادة الإعدادية تنسيق الثانوية العامة 2023 في القاهرة والمحافظات، خاصة مع اقتراب موعد دخول المدارس وبدء العام الدراسي الجديد، ويجرى التقديم للمدارس الثانوية من خلال رابط موقع الوزارة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 في القاهرة والمحافظات

وأوضحت مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات تنسيق الثانوية العامة 2023 في القاهرة والمحافظات وجاء كالآتي:

- محافظة الجيزة

قامت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بخفض درجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام من 225 إلى 220 درجة، والقبول بفصول الخدمات بحد أدنى 175 درجة، والثانوي العام الخاص عربي والمنازل بحد أدنى 140 درجة، ويمكن التقديم من هنا في تنسيق الصف الأول الثانوي بالجيزة.

تنسيق القبول في الثانوية العامة في الأقصر

جري تخفيض تنسيق القبول في الثانوية العامة في الأقصر إلى لتصبح 229 درجة.

- محافظة الفيوم

تم تخفيض الحد الأدنى للقبول في مدارس الثانوية العامة في الفيوم إلى 217 درجة بدل من 225 درجة

- محافظة الإسكندرية

وقامت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بتخفيض الحد الأدنى للقبول في تنسيق الثانوية العامة إلى 210 درجات.

- محافظة الدقهلية

واعتمدت محافظة الدقهلية تنسيق القبول في الثانوية العامة في المرحلة الثانية إلى 237 درجة بدلا من 243.

- محافظة الشرقية

وأعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية خفض الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية للتعليم الفني 2023 بمعدل 5 درجات

- محافظة القليوبية

وقررت مديرية التربية والتعليم في القليوبية خفض بمجموع الالتحاق من 225 درجة إلى 220 درجة.

تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية في الإسماعيلية

جاء تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية في الإسماعيلية 225 درجة بدلا من 230 درجة.

- محافظة القاهرة

قررت محافظة الدقهلية تخفيض التنسيق من 245 درجة إلى 235 درجة.