عاجل.. التعليم العالي تعلن الحدود الدنيا للكليات والأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات الحكومية، الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية 2023، لكافة الكليات والأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة بمختلف الكليات.

يأتي ذلك، وفقا للضوابط والقواعد، التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتستعرض الوطن الحدود الدينا، والأماكن الشاغرة من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــــا.