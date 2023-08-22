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التعليم العالي تعلن الأماكن الشاغرة في المرحلة الثالثة لشعبة علمي علوم

كتب:

أحمد أبوضيف
01:31 ص | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، وكشفت عن الأماكن الشاغرة للكليات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للشعبتين العلمي والأدبي، وفقا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

الأماكن الشاغرة  لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية علوم في الجامعات:

تربية نوعية موسيقية 

تربية رياضية 

المعاهد الفنية التجارية 

معاهد نظم المعلومات 

معاهد الألسن 

 تربية موسيقية 

كليات الحقوق انتساب 

كليات التربية

معاهد السياحة و الفنادق

آداب انتساب

المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف

خدمة اجتماعية

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.