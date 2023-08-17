الأماكن الشاغرة بكلية زراعة علمي علوم 2023 والأقسام المتاحة

تزامنا مع استمرار طلاب المرحلة الثانية للتنسيق في تسجيل رغباتهم، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل الأماكن الشاغرة بكلية الزراعة علمي علوم 2023 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي، كما أعلنت عن عدد من الكليات الشاغرة.

الأماكن الشاغرة بكلية زراعة علمي علوم 2023

وتقدم «الوطن» في إطار دورها الخدمي الأماكن الشاغرة بكلية زراعة علمي علوم 2023، كما يلي.

- كلية الزراعة جامعة القاهرة.

- كلية الزراعة جامعة الإسكندرية.

- كلية الزراعة جامعة الإسكندرية رياضة.

- كلية الزراعة جامعة الإسكندرية بسابا باشا.

- كلية الزراعة جامعة الزقازيق.

- كلية الزراعة جامعة الفيوم.

- كلية الزراعة جامعة الفيوم رياضة.

- كلية الزراعة جامعة الزقازيق رياضة.

- كلية الزراعة جامعة القاهرة رياضة.

- كلية الزراعة جامعة المنصورة.

- كلية الزراعة جامعة المنوفية بشبين الكوم.

- كلية الزراعة جامعة المنوفية رياضة بشبين الكوم.

- كلية الزراعة جامعة المنيا.

- كلية الزراعة جامعة المنصورة رياضة.

- كلية الزراعة جامعة الوادي الجديد.

- كلية الزراعة جامعة أسيوط.

- كلية الزراعة جامعة بنها بمشتهر.

- كلية الزراعة جامعة بني سويف.

- كلية الزراعة جامعة بنها رياضة بمشتهر.

- كلية الزراعة جامعة جنوب الوادي.

- كلية الزراعة جامعة دمنهور.

- كلية الزراعة جامعة دمياط.

- كلية الزراعة جامعة سوهاج.

- كلية الزراعة جامعة دمياط رياضة.

- كلية الزراعة جامعة مطروح

- كلية الزراعة جامعة طنطا.

- كلية الزراعة جامعة عين شمس.

- كلية الزراعة جامعة عين شمس رياضة.

- كلية الزراعة جامعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

- كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ.

- كلية الزراعة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية.

- كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ رياضة

- كلية الزراعة والموارد الطبيعية جامعة أسوان

أقسام كلية الزراعة

أقسام كلية الزراعة تشتمل كلية الزراعة، على أقسام متعددة ومنها:

- قسم الكيمياء الحيوية.

- قسم الهندسة الزراعية .

- قسم الاقتصاد الزراعي.

- قسم الأغذية.

- قسم البساتين.

- قسم المحاصيل.

- قسم الأراضي.

- قسم أمراض النبات.

- قسم وقاية النبات.

- قسم المجتمع الريفي.

- قسم إنتاج الدواجن.

- قسم الميكروبيولوجيا الزراعية.

- قسم الإنتاج الحيواني.

- قسم الوراثة.

- قسم النبات الزراعي.

- قسم الإرشاد الزراعي.