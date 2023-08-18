الأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد في تنسيق المرحلة الثانية.. «علمي وأدبي»

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجود أماكن شاغرة بالكليات في تنسيق المرحلة الثانية 2023، لطلاب الشعبتين العلمية «علوم - رياضة» والأدبية، موضحا أن أعمال التنسيق تسير بصورة منتظمة دون حدوث أي معوقات تؤثر على أعمال التنسيق.

تنسيق المرحلة الثانية 2023

وتستعرض «الوطن»، أبرز الأماكن الشاغرة بالكليات في تنسيق المرحلة الثانية 2023، لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، في إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، كما يلي.

أولا: أبرز الأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد لطلاب الشعبة العلمية

كليات الطب البيطري

كليات الزراعة

كليات الحاسبات والمعلومات

كليات الإعلام

كليات الاقتصاد والعلوم السياسية

كليات التمريض

كليات العلوم

المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى

المعهد العالي الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة إنجليزي

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة

الاستزراع المائي والمصايد البحرية العريش

الإعاقة والتأهيل الزقازيق

الإعاقة والتأهيل بني سويف

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)

الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب رياضة

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان

ثانيا: أبرز الأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد لطلاب الشعبة الأدبية

كليات الحقوق

كليات التجارة

كليات الآداب

كليات التربية

كليات الخدمة الاجتماعية

كليات السياحة والفنادق.

المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى

المعهد العالي الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس (تجارة انجليزى)

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزهالعالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

العالي للسياحه والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير.

تنسق المرحلة الثانية 2023.. مؤشرات أولية لكليات الشعبة العلمية

كليات العلوم 82.43%

كليات التمريض 69.26%

كلية الزراعة 68.29%

كلية الطب البيطري 86.82%

كلية الحاسبات والمعلومات 87.07%

كلية الإعلام 68.04%

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 83.41%

تنسق المرحلة الثانية 2023.. مؤشرات أولية لكليات الشعبة الأدبية

كلية حقوق جامعة الإسكندرية 63.90%

كلية آداب سوهاج 62.92%

كلية حقوق حلوان 62.92%

كلية آداب جامعة المنيا 62.92%

كلية السياحة والفنادق السادات 60%

كلية دار العلوم جامعة الفيوم 61.95%

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. انتهاء التنسيق مساء الأحد

يذكر أن قرر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد تنسيق المرحلة الثانية 2023، حتى الساعة السابعة مساء الأحد المقبل، بدلا من غدا السبت، حتى يتثنى لجميع الطلاب تسجيل رغباتهم، حيث انتهى ما يقرب من 270 ألف طالب وطالبة من تسجيل رغباتهم حتى الآن.