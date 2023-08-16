نتيجة تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2023-2024.. اعرف الأماكن الشاغرة

جاءت نتيجة تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2023-2024، التي أعلنت وزارة التعليم العالي الحد ألادنى لها يوم الاثنين الماضي مرضية بالنسبة لكثير من طلاب الثانوية العامة، الشعبة العلمية، والذين سجلوا رغباتهم في المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات.

نتيجة تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2023-2024.. ومفاجآت

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي نتيجة تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2023-2024 من المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول بهذه الكلية التي تعتبر رغبة لكثير من طلاب القسم العلمي من طلاب الثانوية العامة.

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2023-2024

- كلية الذكاء الاصطناعي بكفر الشيخ قسم علوم تقبل من 364 درجة.

- تنسيق حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة القاهرة قسم رياضة 347.5.

ووفقا لنتيجة تنسيق المرحلة الأولى فهناك أماكن شاغرة بكليات الذكاء الاصطناعي في تنسيق المرحلة الثانية، وهي على النحو التالي:

- حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم

- حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة

- حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم

- حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة

- حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم

- حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة

- حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم

- حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة

- حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم

- حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة

- حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم