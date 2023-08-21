قبل إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. اعرف الأماكن الشاغرة بالمعاهد العليا

عدد كبير من المعاهد العليا متوفرة لطلاب الثانوية العامة من الشعبة الأدبية، الذين ينتظرون إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، والمقرر الكشف عن تفاصيلها خلال الساعات المقبلة، من قبل وزارة التعليم العالي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية للشعبتين الأدبي والعلمي، عبر الرابط الإلكتروني المخصص من وزارة التعليم العالي، لطلاب الثانوية العامة 2023، الذين يستعدون للعام الجامعي الجديد 2023-2024، وذلك من هنــــا، لذا نرصد الأماكن الشاغرة بالمعاهد العليا للشعبة الأدبية.

الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية بالمعاهد العليا

المعهد العالي الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس (تجارة إنجليزي)

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة إدارة الأعمال)

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية

إدارة وسكرتارية الحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة

الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد وإدارة ومحاسبة

الأكاديمية الحديثة بالمعادي

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر

سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر الجديدة

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

العالي خدمة اجتماعية بور سعيد

العالي دراسات متطورة بالهرم ش تجارة ومحاسبة

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة

العالي سياحة وفنادق الغردقة

العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر

العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث

العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم.