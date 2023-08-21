ناقد فني يؤكد النجاح الكبير لمهرجان العلمين الجديدة: قادر على إسعاد الجميع

قال خالد محمود، ناقد فني، إنَّ مهرجان العلمين الجديدة أصاب الهدف ونجح في صُنع حالة جميلة من البهجة، والنتائج تقول إننا نجحنا في جذب أعداد كبيرة تجاه مدينة العلمين، موضحا أن فكرة المهرجان كانت أكثر من رائعة.

محمود: فكرنا بمهرجان له خصوصية

أضاف «محمود» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، في تغطية خاصة عن مهرجان العلمين الجديدة، أنَّنا «فكرنا بمهرجان له خصوصية.. وفرق فنون شعبية تشارك بكثرة بعروض متنوعة.. والبهجة التي تراها على وجوه المواطنين حتى من غير المعتادين على الحفلات وارتيادها».

مهرجان قادر على إسعاد الجميع

وتابع الناقد الفني، أنَّه أخيرا أصبح هناك مهرجان قادر على أن يسعد به الجميع، ويقضون فيه أوقات سعيدة، وهو مهرجان العلمين الجديدة متنوع الفعاليات، قائلاً: «جذب كل نجوم استطاعوا من خلال حفلات أقيمت بمنطقة ساحلية ساحرة التفاعل مع الجمهور وأن يحبوا الحكاية».