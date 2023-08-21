خبير سياحي: مهرجان العلمين الجديدة روج للمدينة بشكل غير مسبوق

قال الخبير السياحي حسام هزاع، إن مهرجان «العالم علمين» نجح في تحقيق رواجًا سياحيًا كبيرًا لمدينة العلمين الجديدة، مشيرًا إلى ارتفاع نسب الإشغال بالفنادق من مختلف الجنسيات، لحضور أنشطة وفعاليات المهرجان المختلفة.

مسابقة للأغاني الجديدة

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، في برنامج «العالم علمين»، على قناة «إكسترا نيوز»، أنه من الأفضل أن يضم مهرجان العلمين في نسخته المقبلة، مسابقة للأغاني الجديدة، تتسابق خلالها المواهب من جميع دول عربية، وهو ما يدعم الرواج السياحي للمهرجان.

وطالب القائمون على المهرجان باستضافة ودعوة المؤتمرات الخاصة مثل المؤتمرات الطبية، والهندسية، لتنظيم مؤتمراتها بالعلمين الجديدة.

فعاليات مهرجان العلمين

أحيا عدد من النجوم لإقامة حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان العلمين، حيث أقيم حفل غنائي للمطرب حكيم، وقدم عدد من الأغنيات الجديدة له، إضافة إلى حفل أنغام الذي أقيم يوم الجمعة الماضي، وقدمت فيه باقة من الأغنيات المهمة.