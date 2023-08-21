مراسلة «إكسترا نيوز»: فعاليات مسرح الشارع بمهرجان العلمين الجديدة لا تنتهي

أكدت حبيبة عمر، مراسلة «إكسترا نيوز» من الممشى السياحي لمدينة العلمين، جمال أجواء مدينة العلمين، وتوافد عدد كبير من المارة والزوار، كما أن أسر عديدة تستمتع بالأجواء على الممشى السياحي أو كورنيش العلمين، للاستمتاع بالأجواء الصيفية.

مسرح الشارع على طول الكورنيش

أضافت «عمر»، خلال تغطية خاصة لمهرجان العلمين الجديدة على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَ مسرح الشارع على طول الكورنيش، يشهد العديد من الاحتفالات والفعاليات من جامعات مختلفة وفرقة من جامعة عين شمس، بها أكثر من 200 فرد، تؤدي استعراضات مختلفة، بجانب فرق عرائس متحركة على أغنيات أم كلثوم وأغاني تراثية أخرى.

مشاركات بأغنيات غير مصرية على مسرح الشارع

تابعت مراسلة «إكسترا نيوز»، أنه بجانب مشاركات بأغنيات غير مصرية من شابات وشباب بجامعات مختلفة، يشاركون بمسرح الشارع، يوجد جميع الفئات والجمهور باستطاعته المشاركة المجانية بمسرح الشارع، والاحتفالات والأجواء لا تنتهي بـ المدينة الساحرة، وفي انتظار العديد من الفعاليات على مدار الأيام المقبلة.