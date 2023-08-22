«إكسترا نيوز»: أهداف مهرجان العلمين الجديدة تتفق مع رؤية الدولة المصرية

قالت مراسلة «إكسترا نيوز»، إن مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى، يعد تجربة صيفية جديدة ونادرة، ويضم أكثر من 12 نشاطا، ويتمتع بالزخم الثقافي والفني والرياضي، وهو ما شهدناه ولاحظناه خلال الأيام الماضية منذ بداية المهرجان.

اهتمام الرئيس السيسي بتنمية الوجهات السياحية الشمالية

وأضافت خلال تغطية خاصة لـ«إكسترا نيوز» لمهرجان العلمين الجديدة، أنَّ أهداف المهرجان تتفق مع أهداف الدولة المصرية، وتتسق مع رؤيتها، مؤكدة أنه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، وهو دائما ما يساهم ليس فقط في تحسين جودة حياة المواطن المصري، ولكن في تنمية كافة الوجهات السياحية الشمالية لكي تكون مدينة العلمين بالفعل نابضة بالحياة.

مشاركة دولية بالأنشطة الرياضية بالعلمين الجديدة

وتابعت مراسلة إكسترا نيوز، «شهدنا خلال الأيام الماضية مشاركة عدد من الفرق والاتحادات الدولية لمختلف أنواع الأنشطة الرياضية والرياضات المختلفة، بل وكان هناك مشاركة لكبرى شركات تنظيم الحفلات سواء كانت في مصر أو الوطن العربي، والدليل إقامة عدد كبير ورائع من الحفلات الفنية الغنائية لمختلف المطربين من مصر والعالم العربي».