«المصرية للحج» تتوقع انخفاضا في أسعار العمرة لأول مرة منذ 7 أعوام.. موسم مبشر

توقع ناصر ترك، عضو اللجنة المصرية العليا للحج والعمرة المصرية، انخفاضا في أسعار العمرة للموسم الحالي، مشيرا إلى أن الموسم بدأ مبكرا لأول مرة منذ 7 سنوات، إذ عادة يبدأ الموسم كل عام بعد مولد النبي، عليه الصلاة والسلام، لكن هذا العام بدأ في شهر صفر، وهو «مؤشر جيد جدا لبداية الموسم».

وشرح عضو «اللجنة المصرية العليا للحج والعمرة»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج «التاسعة»، أنه لا يوجد أسقف لأعداد المعتمرين، وهو ما يخلق منافسة بين الشركات لصالح المعتمر، مما يساعد على خفض الأسعار الخاصة بالعمرة، وتستطيع شركات الطيران التخطيط لرحلاتها وتضع أسعار على مدار الموسم، ونفس الشيء بالنسبة للفنادق السعودية، مما يوفر أفضل الأسعار لشركات السياحة المصرية.

وشدد عضو اللجنة المصرية العليا للحج والعمرة، على أن أفضل الأسواق بالنسبة للسعودية هي السوق المصرية، وبدء موسم العمرة مبكرا يجعل السوق المصرية تعود بقوتها، وهو ما يبشر بأسعار أفضل من الموسم المنقضي.

موعد أول رحلة عمرة

وأوضح، أن أول الرحلات الخاصة بالعمرة ستكون الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل. وكشف عضو اللجنة المصرية العليا للحج والعمرة، عن أن أداء رحلة العمرة للمصريين لابد أن يكون عن طريق البوابة المصرية المنظمة للبرامج لحفظ حق المعتمر ولحماية المعتمر، وهو شيء تنظيمي ولا يوجد غرض منه سوى حماية المعتمرين.