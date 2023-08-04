«السياحة»: استمرار التحقيقات في مخالفات الشركات أثناء موسم الحج المنقضي

كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار، عن أنّ إدارة الشؤون القانونية بالوزارة تجري حاليًا تحقيقات مع عدد من شركات السياحة التي نظمت برامج الحج خلال العام المنقضي، والتي حررت ضدها بعثة وزارة السياحة التي كانت في السعودية، خلال موسم الحج، محاضر لارتكابها العديد من المخالفات وعدم تنفيذها الضوابط المنظمة للحج، والتي أصدرتها الوزارة العام الماضي.

استضافة حاملي تأشيرات الزيارة أثناء موسم الحج

وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أنّ غالبية المخالفات التي ارتكبتها شركات السياحة تمثلت في استضافة حاملي تأشيرات الزيارة في أثناء موسم الحج وتنظيم برامج حج لهم ما تسبب في حدوث بعض المشكلات لحجاج السياحة بمنى وعرفات، فضلًا عن قيام عدد من الشركات بتغيير برنامج الحج المعتمد من وزارة السياحة والآثار والنصب على الحجاج.

العقوبات تصل إلى إلغاء الترخيص

وأشار إلى أنّ العقوبات التي ستصدرها الشؤون القانونية لوزارة السياحة والآثار بالنسبة لحجم المخالفات التي رُصدت ستصل إلى إلغاء تراخيص عدد من شركات السياحة، فضلًا عن إيقاف آخرين لفترات تتراوح من 3 أشهر وحتى عام، موضحا أنّ كل العقوبات الموقعة على الشركات منصوص عليها في القانون الذي يحكم عمل شركات السياحة.