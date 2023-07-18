لمن تصرف تعويضات الحج السياحي عن نقص الخدمات بمنى؟.. شركات السياحة توضح

قال محمد الجندي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ مبالغ تعويض حجاج السياحة عن نقص وسوء الخدمات المقدمة بمخيمات منى وعرفات، وصلت بالفعل إلى غرفة شركات السياحة المصرية من شركة «رواف منى»، التي تولت تقديم خدمات الإعاشة للحجاج بالمشاعر المقدسة، موضحا أنّ إجمالي مبالغ التعويض بلغت نحو 8 ملايين و200 ألف ريال سعودي.

القيمة السعرية لكل خدمة

وأضاف الجندي لـ«الوطن»، أنّ التعويضات ستصرف للحجاج الذين تعرضوا لنقص في الخدمات وفقا لقيمة كل خدمة غير مؤداة، وفقا لتقرير بعثة الحج السياحي التي كانت موجودة في السعودية، لافتا إلى أنّ العقد الذي أبرمته غرفة شركات السياحة مع شركة رواف منى، والذي تم بعلم وزارة الحج السعودية، حدد القيمة السعرية لكل خدمة ستقدم للحجاج بمنى وعرفات.

وأوضح أنّ مبالغ التعويض ستمنح أيضا لشركات السياحة التي تعرض حجاجها لمشاكل بمنى، وجرى حل المشكلات عن طريق دفع قيمة انتقال الحجاج إلى مكة وقيمة الوجبات الغذائية المقدمة لهم بالفنادق خلال فترة إقامة الحجاج بمشعر منى.

صرف التعويضات للحجاج من بنك مصر

وأشار إلى أنّ حجاج السياحة المتضررين سيتحصلون على قيمة التعويض الخاص بهم عبر حوالة بنكية لأحد فروع بنك مصر، تصرف باسم الحاج، فور انتهاء غرفة شركات السياحة من حساب قيمة التعويض لكل حاج على حدة، كما يتم تحويل المبالغ المقررة لشركات السياحة.