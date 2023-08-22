مراسل التلفزيون المصري: مهرجان العلمين راعى كل الأذواق الفنية في حفلاته

قال محمود جميل، مراسل التلفزيون المصري، إن مهرجان العلمين يبدأ أسبوعه الأخير من الفاعليات، والأسبوع قبل الأخير انتهى بسباق السيارات بالأمس، مشيرا إلى أن حفل الفنانة أنغام يوم الجمعة، شهد حضورا كبيرا من كل الفئات العمرية.

وأضاف أن أنغام، عبرت عن سعادتها بتجربة الغناء بمدينة العلمين الجديدة، وهنأت نفسها ومصر على وجود مدينة جميلة سياحيا مثل مدينة العلمين الجديدة.

وأضاف مراسل التلفزيون المصري، خلال حديثه مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أن حفل أنغام، أجمل ما كان فيه أن الجميع شاهده، سواء جمهور الحفل أو جمهور ومحبي الفنانة أنغام من المنازل، ونزلاء مدينة العلمين في الممشى السياحي شاهدوا الحفل عبر الشاشات، مؤكدا أنه مجهود كبير قامت به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لنقل الحفل والحدث على الهواء مباشرة، لإمتاع المتابعين للمهرجان.

وتابع مراسل التلفزيون المصري، بأن فعاليات مهرجان العلمين شهدت سباق السيارات لأول مرة، وكل عشاق سباق السيارات كانوا متواجدين، وكانوا سعداء للغاية بأن هذه الفعالية موجودة ضمن فعاليات مهرجان العلمين، حيث شمل السباق منافسات، وكل المتسابقين أشادوا بالتنظيم واستقبال مدينة العلمين الجديدة للسياحة الرياضة خصوصا بعد البطولة العربية للجودو.

المهرجان راعى كل الأذواق الفنية

وأوضح مراسل التلفزيون المصري، أن مهرجان العلمين، شهد تنوعا كبيرا للفن المقدم، وراضا المهرجان كل الأذواق الموجودة، إذ قدم لهم كل الفنانين بمختلف ألوانهم الغنائية، مشيرا لبدء الأسبوع الأخير من موسم العلمين الذي يشهد بطولة التجديف وكرة الطائرة الشاطئية، بجانب الحفلات الفنية ومهرجان القاهرة للدراما وحفل كايروكي وحفل محمود الليثي ومسلم ومحمد عدوية يوم الجمعة، وفرق الفنون الشعبية المختلفة.