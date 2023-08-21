محمد عدوية ومسلم ومحمود الليثي نجوم حفلات مهرجان العلمين الخميس المقبل

كشف مهرجان العلمين الجديدة عن موعد حفل جديد من المقرر إقامته ضمن فعاليات المهرجان الذي يقام في مدينة العلمين حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن يشهد الخميس المقبل، حفلا غنائيا كبيرا للفنانين محمد عدوية ومحمود الليثي ومسلم خلال المهرجان.

حكيم يحيي حفلا غنائيا كبيرا في مهرجان العلمين

جدير بالذكر أن الأسبوع الخامس من المهرجان شهد إقامة عدد كبير من الحفلات الغنائية المهمة من بينها حفل موسيقي للموسيقار عمر خيرت، بالإضافة لحفل كبير للفنان بهاء سلطان والفنانة كارول سماحة وعرض أزياء عالمي للمصمم الشهير مايكل سينكو.