التعليم العالي تعلن الحد الأدنى لتنسيق كليات التمريض 2023 في الجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الشعبتين العلمي والأدبي، من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، وذلك وفقا للضوابط والقواعد، التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، حيث كشفت الوزارة عن نتيجة تنسيق كليات التمريض والحد الأدنى للقبول من الحاصلين على الشعبة العلمية، حيث توقف الحد الأدنى لكلية التمريض عند 330.5 درجة.

الحد الأدنى لتنسيق كليات التمريض 2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، الحدود الدنيا لتنسيق كليات التمريض في الجامعات الحكومية، وذلك بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023. وجاءت كالتالي:

تمريض المنصورة 350.0

تمريض بور سعيد 349.5

تمريض دمياط 348.5

تمريض طنطا 346.5

تمريض الزقازيق 344.0

فنى صحي جنوب الوادي 344.0

تمريض كفر الشيخ 342.

معهد فني صحى إسماعيلية 341.6

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 341.5

تمريض المنوفية بشبين الكوم 339.5

تمريض بنها 339.0

تمريض القاهرة 338.0

تمريض دمنهور 337.0

تمريض عين شمس 336.5

تمريض الإسكندرية 336.0

تمريض حلوان 335.5

تمريض سوهاج 335.0

تمريض مطروح 334.5

تمريض أسوان 334.5

تمريض الفيوم 333.5

معهد فني صحى المنصورة 333.0

معهد فني صحى الزقازيق 333.0

تمريض أسيوط 332.0

تمريض بني سويف 332.0

تمريض المنيا 331.0

تمريض جنوب الوادي 330.5