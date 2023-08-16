نتيجة تنسيق كلية التمريض بأسوان 2023.. فرص عمل فورية

يترقب الطلاب نتيجة تنسيق كلية التمريض بأسوان 2023 للعام الدراسي 2023-2024، وفقًا لوزارة التعليم العالي والبحث بعد خوض اختبارات القدرات وفقًا للتوزيع الإقليمي للطلاب.

نتيجة تنسيق كلية التمريض بأسوان 2023

وجاء الحد الأدنى للقبول في نتيجة تنسيق كلية التمريض بأسوان 2023 بـ 284 درجة، بزيادة مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت الدرجة الحدية في ذلك الوقت 282 درجة.

وتتميز كلية التمريض بتوفير فرص عمل فورية لخريجيها بعد التخرج، مما يجعلها خيارًا جيدًا للكثير من الطلاب حيث تتألف من 9 أقسام مختلفة، وتوجد في العديد من الجامعات في جميع أنحاء البلاد.

اهتمام كبير من الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتيجة تنسيق الكلية

ويولي العديد من الطلاب اهتمامًا كبيرًا لمعرفة تنسيق كلية التمريض للعام الدراسي المقبل 2023-2024، بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي لهذه الكلية نظرًا لأهميتها في سوق العمل.

ومن المتوقع أن يكون هناك منافسة شديدة للحصول على قبول في كلية التمريض للعام الدراسي المقبل، لذا ينصح الطلاب بمتابعة إعلانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعرف على متطلبات التقديم والشروط المطلوبة للقبول في هذه الكلية التي تحقق طموحاتهم.