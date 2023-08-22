التعليم العالي تعلن الحد الأدنى لتنسيق كليات التجارة 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 والحدود الدنيا لتنسيق كلية التجارة 2023 للشعبة الأدبية على مستوى الجامعات المصرية وذلك بعد الانتهاء من أعمال نتائج المرحلة والاستعداد لتنسيق مرحلة تقليل الاغتراب 2023، وتنسيق المرحلة الثالثة، موضحة أن الحد الأدنى لكلية تجارة للشعبة الأدبية توقف عند 280 درجة.

تنسيق كلية التجارة للشعبة الأدبية 2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الحدود الدنيا لتنسيق كليات التجارة للشعبة الأدبية 2023 في الجامعات الحكومية:

تجارة دمياط 315

تجارة القاهرة 314

تجارة و إدارة أعمال حلوان 314

تجارة العريش 313.5

تجارة الإسكندرية 310.5

تجارة عين شمس 309

تجارة جنوب الوادي 305.5

تجارة المنصورة 305.5

تجارة الزقازيق 305.5

تجارة بنها 300

تجارة انتساب موجه القاهرة 299.5

تجارة المنوفية بشبين الكوم 296.5

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 296.5

تجارة كفر الشيخ 296

تجارة بورسعيد 296

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 295

تجارة انتساب موجه عين شمس 294.5

تجارة أسوان 294.5

تجارة دمنهور 294

تجارة طنطا 294

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 293.5

تجارة السويس 292

تجارة بني سويف 291.5

تجارة أسيوط 289.5

تجارة مدينة السادات 289.5

تجارة سوهاج 288

تجارة انتساب موجه بنها 287.5

تجارة انتساب موجه الزقازيق 286

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 286

تجارة انتساب موجه المنصورة 285.5

تجارة انتساب موجه دمياط 284.5

تجارة انتساب موجه دمنهور 284.5

تجارة انتساب موجه أسوان 284

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 283

تجارة انتساب موجه طنطا 283

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 283

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 282.5

تجارة انتساب موجه بور سعيد 282

تجارة انتساب موجه السويس 282

تجارة انتساب موجه بني سويف 281.5

تجارة انتساب موجه العريش 281

تجارة انتساب موجه أسيوط 281

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 281

تجارة انتساب موجه سوهاج 280