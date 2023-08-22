التعليم العالي تعلن الحد الأدنى لتنسيق كليات التجارة 2023
كتب:
أحمد أبوضيف
03:04 ص | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
تنسيق الجامعات
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 والحدود الدنيا لتنسيق كلية التجارة 2023 للشعبة الأدبية على مستوى الجامعات المصرية وذلك بعد الانتهاء من أعمال نتائج المرحلة والاستعداد لتنسيق مرحلة تقليل الاغتراب 2023، وتنسيق المرحلة الثالثة، موضحة أن الحد الأدنى لكلية تجارة للشعبة الأدبية توقف عند 280 درجة.
تنسيق كلية التجارة للشعبة الأدبية 2023
وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الحدود الدنيا لتنسيق كليات التجارة للشعبة الأدبية 2023 في الجامعات الحكومية:
تجارة دمياط 315
تجارة القاهرة 314
تجارة و إدارة أعمال حلوان 314
تجارة العريش 313.5
تجارة الإسكندرية 310.5
تجارة عين شمس 309
تجارة جنوب الوادي 305.5
تجارة المنصورة 305.5
تجارة الزقازيق 305.5
تجارة بنها 300
تجارة انتساب موجه القاهرة 299.5
تجارة المنوفية بشبين الكوم 296.5
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 296.5
تجارة كفر الشيخ 296
تجارة بورسعيد 296
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 295
تجارة انتساب موجه عين شمس 294.5
تجارة أسوان 294.5
تجارة دمنهور 294
تجارة طنطا 294
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 293.5
تجارة السويس 292
تجارة بني سويف 291.5
تجارة أسيوط 289.5
تجارة مدينة السادات 289.5
تجارة سوهاج 288
تجارة انتساب موجه بنها 287.5
تجارة انتساب موجه الزقازيق 286
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 286
تجارة انتساب موجه المنصورة 285.5
تجارة انتساب موجه دمياط 284.5
تجارة انتساب موجه دمنهور 284.5
تجارة انتساب موجه أسوان 284
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 283
تجارة انتساب موجه طنطا 283
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 283
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 282.5
تجارة انتساب موجه بور سعيد 282
تجارة انتساب موجه السويس 282
تجارة انتساب موجه بني سويف 281.5
تجارة انتساب موجه العريش 281
تجارة انتساب موجه أسيوط 281
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 281
تجارة انتساب موجه سوهاج 280