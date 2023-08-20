تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. اعرف الحد الأدنى للكليات وأوراق التقديم
كتب:
صفية النجار
10:31 م | الأحد 20 أغسطس 2023
تنسيق الجامعات الأهلية 2023 سيو
توفر الجامعات الأهلية برامج تعليمية تواكب التطورات الحديثة في سوق العمل وتجاريها، لذا يهتم كثير من الطلاب بمعرفة تنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024، وخاصة الحدود الدنيا للقبول بالكليات بها والبرامج التعليمة وفقا لرغبة الطلاب.
تنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024
وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، وخاصة طلاب الثانوية العامة المقبلين على المرحلة الجامعية، تستعرض «الوطن» تنسيق الجامعات الأهلية 2023/2024، حيث حددت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات على النحو التالي:
الحد الأدنى للقبول بالكليات في تنسيق الجامعات الأهلية
بلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الطب في الجامعات الأهلية 75% في الجامعات التالية:
- سيناء بفرعيها
- الملك سلمان الدولية
- شرق بورسعيد الأهلية
- الإسماعيلية الأهلية.
بينما بلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الطب 77% في الجامعات الأهلية الآتية:
- جامعة الجلالة الدولية.
- جامعة العلمين.
كما بلغ الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان 80.1% في الجامعات الأهلية الآتية:
- جامعة سيناء بفرعيها.
- جامعة الملك سلمان الدولية.
- جامعة شرق بورسعيد الأهلية.
- جامعة الإسماعيلية الأهلية.
وبلغ الحد الأدنى للقبول بكلية العلاج 74.2% في الجامعات الأهلية الآتية:
- جامعة سيناء بفرعيها.
- جامعة الملك سلمان الدولية.
- جامعة شرق بورسعيد الأهلية.
وبلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة بجامعة الإسماعيلية الأهلية 73%.
وبلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الطب البيطري 70% في الجامعات الآتية:
- جامعة المصرية للتعلم الإلكتروني.
- جامعة الفرنسية بالقاهرة.
- جامعة المنصورة الجديدة.
وبلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة 66% بالجامعات الآتية:
- جامعة سيناء بفرعيها.
- جامعة الملك سلمان الدولية.
- جامعة شرق بورسعيد الأهلية.
- جامعة الإسماعيلية الأهلية.
وبلغ الحد الأدنى للقبول بكلية علوم الحاسب 66% بالجامعات الآتية:
- جامعة سيناء بفرعيها.
- جامعة الملك سلمان الدولية.
- جامعة شرق بورسعيد الأهلية.
- جامعة الإسماعيلية الأهلية.
وبلغ الحد الأدنى للقبول بالكليات الأدبية 60% بالجامعات الأهلية.
الأوراق المطلوبة في التقديم للجامعات الأهلية
وجاءت الأوراق المطلوبة في التقديم للجامعات الأهلية 2023 كالتالي:
- شهادة الثانوية العامة.
- شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها.
- استمارة 2 جند أو نموذج 6 جند للطلاب الذكور.
- صور شخصية
- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.