موسكو تكشف عن تفاصيل إحباط هجوم على شمال «القرم».. مسيرتان وراء العملية

أعلنت «موسكو»، إحباط هجوم مسيرتين أوكرانيتين، شمال «شبه جزيرة القرم»، وكشفت وزارة الدفاع الروسية، تفاصيل الهجوم، ووصفته بـ«الإرهابي». وكانت «موسكو»، أعلنت في عام 2014، ضمها «شبه جزيرة القرم»، على إثر استفتاء، إلى أراضي «روسيا الاتحادية».

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن قوات الدفاع الجوي، أحبطت نحو الساعة 11:00 مساء بالتوقيت المحلي «11:00 مساءا بتوقيت القاهرة»، محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم «إرهابي» بمسيرتين اثنيين، على «شبه جزيرة القرم».

وفي وقت سابق، شنت القوات الأوكرانية، هجمات باستخدام صواريخ وطائرات مسيرا على جسور رئيسية تربط «شبه جزيرة القرم» بروسيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

سقوط المسيرتين في «البحر الأسود»

وفي 19 أغسطس الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي، صاروخ من طراز «إس 200»، استهدف منشآت في «شبه جزيرة القرم».

وأشارت الدفاع الروسية، إلى أن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية، اعترضت المسيرتين، وسقطتا في مياه «البحر الأسود» بعد فقدان السيطرة عليهما، على بعد 40 كيلومترًا شمال غرب «شبه جزيرة القرم»، وفقا لما ذكره وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

محاولة لكسر سلاسل توريد الأسلحة والجنود والوقود من القرم

وفي وقت سابق، قال مستشار مركز «السياسات» الأوكراني، إيفان يواس، إن من أسباب الهجمات الأوكرانية على محيط «شبه جزيرة القرم»، هي محاولة من جنب «كييف» لكسر سلاسل توريد الأسلحة والجنود والوقود من «شبه جزيرة القرم» إلى المناطق الجنوبية من أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.