أشارت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي فوق مناطق مختلفة من «شبه جزيرة القرم»، دون ذكر مزيدا من التفاصيل.

وفي «مقاطعة دونيتسك» جنوب شرق أوكرانيا، قال القائم بأعمال الرئيس، دينيس بوشيلين، في تعليق على تصريحات وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن القوات الأوكرانية تستخدم القذائف العنقودية التي أرسلها الغرب بشكل صحيح، إنها تقتل المدنيين كل يوم.

وكشف المستشار الألماني أولاف شولتس، عن وجود نقاشات حول نقل صواريخ بعيدة المدى «كروز» إلى أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام ألمانية.

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، طالب في وقت سابق، حلفاء بلاده بتقديم صواريخ «توروس» الألمانية و«أيه تي أيه سي أم إس» الأمريكية بعيدة المدى في أقرب وقت ممكن، وكتب على موقع إكس«تويتر سابق»، إن «كييف» ستستخدمها ضمن الأراضي الأوكرانية فقط.

«الاتحاد الأوروبي»: قدمنا 223.8 ألف قذيفة للمدفعية لأوكرانيا

وأشار «الاتحاد الأوروبي»، إلى أنه قدم لأوكرانيا 223.8 ألف قذيفة للمدفعية و2.3 ألف صاروخ بقيمة إجمالية تصل إلى 1.1 مليار يورو خلال الأشهر الـ6 الأخيرة، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم مفوض السياسة الخارجية، بيتر ستانو، لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وأشار السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إلى فشل العقوبات الغربية ضد بلاده، وأظهرت للعالم عدم موثوقية النظام المالي المتمركز حول الولايات المتحدة، فيما قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل جالوزين، إن عدد الدول التي تدرك بوضوح عدم شرعية العقوبات الغربية ضد «موسكو» وأضرارها في تزايد مستمر.

وفي سياق متصل، أشار نائب رئيس «مجلس الاتحاد» الروسي، قسطنطين كوساتشيف، إلى أن طلب أوكرانيا العنيد لاستسلام «موسكو» تحت ستار خطة السلام، هو تأكيد على عدم استعداد كييف لمفاوضات السلام.

وفي الولايات المتحدة،عد المنافس على ترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية فيفيك راماسوامي، على موقعى إكس «تويتر سابقًا سابق» إذا فاز في المعركة من منصب الرئيس الأمريكي، بضمان أن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو».