كليات تناسبك في الجامعات الخاصة والأهلية.. «لو مجموعك ملحقش المرحلة الثانية»

ينتظر طلاب الثانوية العامة، الذين تقدموا لتنسيق المرحلة الثانية، ظهور نتيجة التنسيق 2023، حيث أعلنت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن النتيجة ستكون متاحة للطلاب غدا الثلاثاء، عبر الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الحكومية 2023، على أن يعقبها مرحلة تقليل الاغتراب، التي ستكون خلال 48 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية

وكانت وزارة التعليم العالي، حددت الحد اﻷدنى للشعب العلمية في تنسيق المرحلة الثانية 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، والحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية للشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر، أي بنسبة 58.05%، وفي إطار هذه الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية، تستعرض «الوطن» كليات بالجامعات الخاصة والأهلية مناسبة، للطلاب الذين لم يمكنهم مجموعهم من دخول تنسيق المرحلة الثانية، ونستعرض ذلك من واقع تنسيق الجامعات الأهلية والخاصة، الذي حددته وزارة التعليم العالي في وقت سابق.

كليات تناسبك في الجامعات الخاصة والأهلية للحاصلين على أقل من 58.05%

وأوضحت وزارة التعلم العالي أنه توجد عدة كليات بالجامعات الأهلية والدولية والخاصة تقبل الطلاب الحاصلين على حد أدني 55% في تنسيق الجامعات 2023، وهي كالتالي:

- التكنولوجيا الحيوية

- تكنولوجيا العلوم الصحية

- العلوم الأساسية

- الفنون التطبيقية

- الإعلام

- اللغات والترجمة

- الاقتصاد والإدراة

- التربية

- العلوم الاجتماعية

- السياحة والفنادق

- الحقوق والقانون

- التمريض

- الأثار

- العلوم السينمائية.

وهذه الكليات متاحة بالجامعات الخاصة والأهلية والدولية.