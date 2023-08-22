كليات المرحلة الثانية أدبي 2023 بالدرجات.. ما هي؟

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، عن نتيجة تنسيق كليات المرحلة الثانية أدبي 2023 بالدرجات، للدفعة الثانية من الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2023 من الثانوية العامة المصرية الذيم لم يحالفهم الحظ في اللحاق بالمرحلة الأولى من التنسيق، مؤكدة أن مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الجامعات الحكومية للمرحلتين الأولى والثانية ستنطلق الخميس المقبل، وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كليات المرحلة الثانية أدبي 2023 بالدرجات

وأوضحت وزارة التعليم، وفقا لتقرير صادر عنها، أنه يمكن للطلاب الاطلاع على تنسيق كليات المرحلة الثانية أدبي 2023 بالدرجات ، وذلك عبر رابط الموقع الإلكتروني للتنسيق أو من خلال رابط النتيجة، موضحة أن تنسيق مرحلة تقليل الاغتراب 2023 ستنطلق بدءا من الخميس المقبل لطلاب الشعبتين العلمي والأدبي لمن تم ترشيحهم للكليات المختلفة في المرحلتين الأولى والثانية.

لينك الإطلاع على كليات المرحلة الثانية أدبي 2023 بالدرجات

وفي السياق ذاته تواصل الجامعات الخاصة والأهلية استقبال رغبات الطلاب المتقدمين للكليات المختلفة وفقا للحدود الدنيا والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات، حيث من المقرر أن تنتهي أعمال التقدم لكليات القطاع الخاص مطلع شهر أكتوبر المقبل.