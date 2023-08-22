موقف طلاب الدور الثاني الناجحين من التنسيق.. متى يسجلون رغباتهم؟

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المشرف على قطاع التنسيق، أن جميع الطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2023 لهم أماكن في الجامعات والمعاهد بمختلف المحافظات، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات، كاشفا عن موقف طلاب الدور الثاني، الناجحين في امتحانات الثانوية العامة من التنسيق.

وقال عطا، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «أماكنهم متاحة وفقا لمجاميعهم، وسيتم تنسيقهم في المرحلة الثالثة وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن».

تنسيق طلاب الدور الثاني مرحلة ثالثة

وأوضح رئيس قطاع التعليم، أن تنسيق المرحلة الثالثة سينطلق عقب الانتهاء من إعلان نتائج مرحلة تقليل الاغتراب 2023، وأن الحد الأدنى لها هو 205 درجة للشعب الثلاثة «أدبي وعلمي علوم وعلمي رياضة»، منوها إلى أن هناك العديد من الأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد وفقا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق الجامعات 2023

وتابع المشرف على التنسيق، بأن مرحلة تقليل الاغتراب 2023 ستنطلق الخميس المقبل ولمدة خمس أيام لطلاب المرحلتين الأولى والثانية وفقا للنسب والقواعد والحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.