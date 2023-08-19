تنسيق الجامعات 2023.. البرامج الدراسية الجديدة بكلية التجارة ببنها

تستقبل جامعة بنها الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة في لقاء تعريفي غدا الأحد، حول البرامج الدراسية الجديدة بمصروفات بكلية التجارة ببنها، ضمن تنسيق الجامعات 2023، حيث من المقرر تنظيم اللقاء في تمام الساعة 12 ظهرا بمقر الكلية ببنها، لإلقاء الضوء على كيفية الالتحاق وأهم المميزات وشروط الالتحاق وفرص العمل.

تستعرض«الوطن»كل ما يخص البرامج الجديدة لكلية التجارة جامعة بنها بمقر الكلية ببنها وفرعها بالعبور وهي برنامج BIS وبرنامج ABA باللغة العربية، بالإضافة إلى برنامج شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية المميز على مستوى الجامعات المصرية ضمن تنسيق الجامعات 2023.

فتح باب التسجيل بالبرامج الجديدة بتجارة بنها

أوضح الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها لـ«الوطن»، أنه جرى فتح باب التسجيل الإلكتروني للبرامج الجديدة من خلال الرابط التالي من هنا.

أشار القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أن البرامج الجديدة للدراسة هي :

المحاسبة وتحليل الأعمال

-Accounting and Business analytics (ABA)

- نظم معلومات الأعمال

-Business information system (BIS)

-برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية

شروط الالتحاق ببرنامجي الشعبة العربية

أضاف القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أن شروط الالتحاق ببرامج الكلية الجديدة المحاسبة، وتحليل الأعمال ونظم معلومات الأعمال وبرنامج الدراسة باللغة الإنجليزية كالتالي :

- تقبل الكلية الطلاب ببطاقة الترشيح لأي كلية أخرى شرط الحصول على درجة تجارة بنها انتظام أو انتساب بالنشبة للطالب المحول.

- أن يكون الطالب مقبول بكلية التجارة وإدارة الأعمال انتظام أو انتساب عن طريق مكتب التنسيق، وفى نفس عام التقديم، مع العلم أن الكلية تقبل طلاب الانتساب لجميع برامجها بالنسبة للطالب المرشح.

- إرسال إيميل في حالة قبول الطلب المقدم من الطالب يتم بعدها الدخول على صفحة الطالب لسداد قيمة المظروف والمقابلة والكشف الطبي، ولا يعتبر الطالب مقبولا إلًا بعد اجتياز المقابلة الشخصية.

- بعد اجتياز المقابلة الشخصية وقبول الطالب يتم الدخول على صفحة الطالب واستكمال إجراءات التقديم بدفع المصروفات الدراسية ولا يعتبر الطالب مقيدًا إلا بعد سداد المصروفات.

- البيانات المقدمة من الطالب على مسؤوليته الشخصية، وفي حالة وجود أي اختلاف يعتبر ترشيح الطالب لاغيا وليس له الحق في استرداد أي مصروف تم دفعه.

- كما تقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام والعامين سابقين.

إنشاء قواعد البيانات المتخصصة.

فرص العمل لبرامج كلية التجارة ببنها الجديدة

أوضح القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أن البرامج الجديدة بكلية التجارة ببنها توفر فرص عمل في المجالات التالية :

- إنشاء وتصميم وبرمجة المواقع الإلكترونية.

- إنشاء وتحليل وتصميم النظم الإدارية بمختلف المجالات

- شركات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات المختلفة

هيكلة وتصميم شبكات المعلومات لمنظمات الأعمال

قطاع نظم المعلومات في البنوك وشركات التأمين وغيرها من قطاعات الأعمال

- محلل بيانات

- محلل الأمن السيبراني.

- محلل بيانات

- محلل أنظمة

- مسؤول قاعدة البيانات

- مدير نظم المعلومات

- موظف دعم فني لتكنولوجيا المعلومات

- مجال تحليل وتجميع البيانات.

- مجال إعداد النماذج الكمية والتنبؤ لاتخاذ القرارات.

- محاسب أو مراجع في البنوك والشركات والهيئات المختلفة

- مراجع خارجي في شركات المحاسبة والمراجعة الخارجية.

- محاسب ضريبي.

- مدير حسابات

- بحوث العمليات

-بحوث التسويق.

- التحليل المالي

- التحليل الكمي

- محللون برامج

- مستشارون في مجال التحليل الأخصائي

- متخصصون في مجال المعلومات

- التجارة والتسويق الإلكتروني

- المحاسبة الإلكترونية المتخصصة