الكليات والمعاهد المتاحة بالمرحلة الثالثة 2023 علمي علوم.. تقبل من 50%
كتب:
كريم عثمان
07:02 ص | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الكليات والمعاهد المتاحة المرحلة الثالثة 2023 علمي علوم
الكليات والمعاهد المتاحة للمرحلة الثالثة 2023 علمي علوم، يبحث عنها العديد من طلاب الثانوية العامة، الذين ينتظرون تنسيق المرحلة الثالثة من أجل تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات، التي من المقرر أن تظهر خلال الساعات القليلة المقبلة.
الكليات والمعاهد المتاحة المرحلة الثالثة 2023 علمي علوم
وبعد انتظار نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، زاد معدل البحث عبر محرك البحث «جوجل» عن الأماكن الشاغرة في الكليات والمعاهد المتاحة المرحلة الثالثة 2023 علمي علوم، وخاصة المعاهد الحكومية التي تقبل من 50%.
ويرصد التقرير التالي، قائمة بالكليات والمعاهد التي تواجدت في تنسيق العام الماضي، ومن المتوقع أن تتواجد في تنسيق الكليات والمعاهد المتاحة المرحلة الثالثة 2023 علمي علوم العام الحالي، كما يلي:
خدمة اجتماعية حلوان 239
خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 238
خدمة اجتماعية الفيوم 236
خدمة اجتماعية أسوان 236
خدمة اجتماعية أسيوط 235
آداب انتساب موجه الزقازيق 249
آداب انتساب موجه القاهرة 249
آداب دمياط 249
آداب أسوان 248
آداب بنات عين شمس 248
آداب العريش 247
آداب المنيا 246
آداب الوادي الجديد 246
آداب انتساب موجه المنصورة 246
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 246
آداب انتساب موجه بنها 246
آداب انتساب موجه دمنهور 246
آداب انتساب موجه طنطا 246
آداب انتساب موجه عين شمس 246
آداب انتساب موجه كفر الشيخ 246
آداب أسيوط 246
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 246
سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 246
سياحة وفنادق مدينة السادات 246
سياحة وفنادق مطروح 246
سياحة وفنادق الأقصر 246
السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان 235
تربية نوعية موسيقية أسيوط 224
تربية نوعية فنية الفيوم 223
تربية نوعية موسيقية الزقازيق 223
تربية نوعية أسوان 222
تربية نوعية دمياط 222
تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 220
تربية رياضية بنين مطروح 220
تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 220
تربية نوعية فنية القاهرة 217
تربية نوعية فنية سوهاج 217
تربية نوعية فنية جنوب الوادي 216
تربية رياضية بنات مدينة السادات 213
تربية نوعية موسيقية المنوفية 213
حقوق حلوان 248
حقوق المنوفية بشبين الكوم 247
حقوق انتساب موجه الإسكندرية 246
حقوق انتساب موجه القاهرة 246
حقوق انتساب موجه بني سويف 246
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 246
حقوق انتساب موجه سوهاج 246
حقوق انتساب موجه عين شمس 246
حقوق مدينة السادات 246
حقوق انتساب موجه أسيوط 245
حقوق انتساب موجه أسوان 244
حقوق انتساب موجه بنها 244
حقوق انتساب موجه حلوان 244
حقوق انتساب موجه طنطا 244
الكليات والمعاهد المتاحة المرحلة الثالثة 2023 علمي علوم
وكليات ومعاهد تقبل الطلاب بمجموع 50% فقط وتتوفر في:
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 205
كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 205
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية 205
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 205
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 205
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم 205
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم 205
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية 205
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم 205
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية 205
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم 205
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 205
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية 205
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم 205
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية 205
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم 205
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 205
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 205
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجي 205