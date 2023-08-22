الكليات والمعاهد المتاحة بالمرحلة الثالثة 2023 علمي علوم.. تقبل من 50%

الكليات والمعاهد المتاحة للمرحلة الثالثة 2023 علمي علوم، يبحث عنها العديد من طلاب الثانوية العامة، الذين ينتظرون تنسيق المرحلة الثالثة من أجل تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات، التي من المقرر أن تظهر خلال الساعات القليلة المقبلة.

الكليات والمعاهد المتاحة المرحلة الثالثة 2023 علمي علوم

وبعد انتظار نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، زاد معدل البحث عبر محرك البحث «جوجل» عن الأماكن الشاغرة في الكليات والمعاهد المتاحة المرحلة الثالثة 2023 علمي علوم، وخاصة المعاهد الحكومية التي تقبل من 50%.

ويرصد التقرير التالي، قائمة بالكليات والمعاهد التي تواجدت في تنسيق العام الماضي، ومن المتوقع أن تتواجد في تنسيق الكليات والمعاهد المتاحة المرحلة الثالثة 2023 علمي علوم العام الحالي، كما يلي:

خدمة اجتماعية حلوان 239

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 238

خدمة اجتماعية الفيوم 236

خدمة اجتماعية أسوان 236

خدمة اجتماعية أسيوط 235

آداب انتساب موجه الزقازيق 249

آداب انتساب موجه القاهرة 249

آداب دمياط 249

آداب أسوان 248

آداب بنات عين شمس 248

آداب العريش 247

آداب المنيا 246

آداب الوادي الجديد 246

آداب انتساب موجه المنصورة 246

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 246

آداب انتساب موجه بنها 246

آداب انتساب موجه دمنهور 246

آداب انتساب موجه طنطا 246

آداب انتساب موجه عين شمس 246

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 246

آداب أسيوط 246

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 246

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 246

سياحة وفنادق مدينة السادات 246

سياحة وفنادق مطروح 246

سياحة وفنادق الأقصر 246

السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان 235

تربية نوعية موسيقية أسيوط 224

تربية نوعية فنية الفيوم 223

تربية نوعية موسيقية الزقازيق 223

تربية نوعية أسوان 222

تربية نوعية دمياط 222

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة 220

تربية رياضية بنين مطروح 220

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 220

تربية نوعية فنية القاهرة 217

تربية نوعية فنية سوهاج 217

تربية نوعية فنية جنوب الوادي 216

تربية رياضية بنات مدينة السادات 213

تربية نوعية موسيقية المنوفية 213

حقوق حلوان 248

حقوق المنوفية بشبين الكوم 247

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 246

حقوق انتساب موجه القاهرة 246

حقوق انتساب موجه بني سويف 246

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 246

حقوق انتساب موجه سوهاج 246

حقوق انتساب موجه عين شمس 246

حقوق مدينة السادات 246

حقوق انتساب موجه أسيوط 245

حقوق انتساب موجه أسوان 244

حقوق انتساب موجه بنها 244

حقوق انتساب موجه حلوان 244

حقوق انتساب موجه طنطا 244

الكليات والمعاهد المتاحة المرحلة الثالثة 2023 علمي علوم

وكليات ومعاهد تقبل الطلاب بمجموع 50% فقط وتتوفر في:

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 205

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية 205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية علوم 205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم 205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية 205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم 205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية 205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم 205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية 205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم 205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية 205

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم 205

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية 205

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية 205

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجي 205