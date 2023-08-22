خطوات معرفة نتيجة القبول بالكليات المختلفة للمرحلة الثانية من التنسيق

ظهرت منذ ساعات قليلة نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، وأصبحت متاحة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث يمكن لطلاب الثانوية العامة الآن معرفة نتيجة القبول بالكليات المرحلة الثانية ومعرفة الكليات أو المعاهد التي تم ترشيحها لهم.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة القبول بالكليات المرحلة الثانية وذلك بالدخول على موقع الوزارة، وكتابة رقم الجلوس والرقم السري، والدخول، لتظهر النتيجة على الفور، وبطاقة الترشيح، التي يقوم الطالب بطباعتها مباشرة لتقديمها إلى الكلية التي تم قبوله بها.

رابط مباشر للحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

وتقدم «الوطن» رابطا مباشرا للحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة، من هنـــــــــــا، ثم كتابة رقم جلوس الطالب والرقم السري، والدخول، وسيظهر على الفور الكلية أو المعهد، ويقوم الطالب بطباعة ورقة الترشيح، لتقديمها إلى الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحه له، ضمن الأوراق التي يجهزها الطالب.

وكان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2023 للشعبة العلمية بواقع 246 درجة، بنسبة مئوية وصلت إلى 60%، بينما يبلغ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية للتنسيق للشعبة الأدبية 238 درجة بنسبة مئوية وصلت إلى 58.05%.