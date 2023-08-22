نتيجة تنسيق كلية خدمة اجتماعية 2023 أدبي.. الحد الأدنى 239 درجة

أعلنت وزارة التعليم العالي، نتيجة التنسيق للمرحلة الثانية بالنسبة لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، موضحة أنَّه يمكن الحصول على نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الإلكتروني، برقم الجلوس والرقم السري.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن»، نتيجة تنسيق كلية خدمة اجتماعية 2023 أدبي.

وجاء تنسيق كلية خدمة اجتماعية 2023 أدبي بالنسبة لـ طلاب المرحلة الثانية الشعبة الأدبية كالتالي:

كلية خدمة اجتماعية حلوان 254.5 درجة

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 253.5 درجة

خدمة اجتماعية الفيوم 246.5 درجة

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 245.5 درجة

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 245.0 درجة

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 244.5 درجة

خدمة اجتماعية أسوان 241.0 درجة

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 240.0 درجة

خدمة اجتماعية أسيوط 240.0 درجة

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 239.0 درجة

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة المرحلة الثانية للقبول بالجامعات للعام الدراسي 2023-2024 وهي كالتالي:

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- الضغط على نتيجة المرحلة الثانية.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- اختيار شهادة الثانوية العامة «مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب سواء كانت ثانوية عامة أو مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا».

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

- الضغط على حفظ.