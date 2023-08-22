موقف طلاب التظلمات من تنسيق المرحلة الثانية.. التعليم العالي توضح

كشفت مصادر في وزارة العليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن موقف طلاب التظلمات في امتحانات الثانوية العامة 2023 من تنسيق المرحلة الثانية، موضحة أنه فور ورود نتيجة التظلمات من قبل وزارة التربية والتعليم، يتم تعديل كافة الدرجات الخاصة بهم على السيستم ولهم حق إعادة التسجيل للرغبات، موضحة أن هذه العملية تمت مع انطلاق المرحلة وجرى تعديل الدرجات لإعادة التسجيل لطلاب تنسيق المرحلة الأولى 2023 لمن حصلوا على درجات في التظلمات.

تنسيق الجامعات 2023

وأوضحت المصادر في وزارة التعليم العالي، لـ«الوطن»، أن مصلحة الطالب فوق كل شيء، وأن هناك توجيهات من قبل الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، بضرورة تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الطلاب خلال أعمال تسجيل الرغبات وتنسيق الجامعات وغيرها من الأمور المتعلقة بعملية القبول في الجامعات.

تنسيق المرحلة الثانية 2023

وتابعت المصادر بأن جميع الطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2023 لهم أماكن في الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، وذلك وفقا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.