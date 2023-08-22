«الأرصاد»: سقوط أمطار على 4 مدن اليوم

أكدت الهيئة العامة للارصاد الجوية، استمرار التحسن النسبي فى درجات الحرارة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى، وصولًا إلى محافظات شمال الصعيد، وذلك مع الأسبوع الأخير فى شهر أغسطس، فمازلت نسب الرطوبة مرتفعة ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الظهيرة، ليسود طقس حار على جميع أنحاء البلاد، عدا جنوب الصعيد حيث الطقس شديد الحرارة.

أمطار على عدد من محافظات الجمهورية

واضافت الأرصاد الجوية فى بيان صادر عنها، استمرار تكاثر السحب الممطرة اليوم على 4 مدن جنوب وغرب البلاد، وهي (حلايب - شلاتين- جنوب سيناء- أبو سمبل)، مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة أحيانا على جنوب سيناء، والقاهرة الكبري وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الغربية للبلاد.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة على محافظات الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 33 25

العاصمة الإدارية 33 25

6 أكتوبر 34 24

بنهــــا 32 24

دمنهور 32 24

وادي النطرون 34 24

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 33 25

شبين الكوم 33 25

طنطا 33 24

دمياط 30 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 34 24

السويس 34 23

العريش 31 24

رفح 30 24

رأس سدر 36 27

نخل 35 22

كاترين 35 18

الطور 34 28

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 30 23

السلوم 34 23

سيوة 37 22

رأس غارب 38 28

الغردقة 38 29

سفاجا 39 29

مرسى علم 39 29

شلاتين 40 31

حلايب 37 29

أبو رماد 38 30

رأس حدربة 37 29

الفيوم 35 24

بني سويف 36 24

المنيا 36 23

أسيوط 37 23

سوهاج 40 26

قنا 43 27

الأقصر 44 27

أسوان 44 28

الوادي الجديد 41 25

أبو سمبل 44 29.